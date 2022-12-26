«Спортинг» собирается отозвать защитника Винагре из аренды в «Эвертоне»

Лиссабонский «Спортинг» намерен вернуть защитника Рубена Винагре из аренды в «Эвертоне», сообщает A Bola.

У английского клуба есть опция выкупа 23-летнего португальца за 20 миллионов евро, однако команда из Ливерпуля вряд ли воспользуется ей, поскольку футболист очень редко выходит на поле.

«Эвертон» арендовал Винагре в июле нынешнего года, игрок принял участие в 4 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 5 миллионов евро.