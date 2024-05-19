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Сегодня, 00:34

«Спортинг» стал 20-кратным чемпионом Португалии

Евгений Козинов
Корреспондент
«Спортинг» выиграл чемпионат Португалии.
Фото Reuters
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В субботу, 18 мая, состоялся заключительный тур сезона-2023/24 в чемпионате Португалии.

Лиссабонский «Спортинг» разгромил «Шавиш» (3:0) и финишировал на первом месте с 90 очками, выиграв национальный чемпионат 20-й раз в истории. В следующем сезоне команда сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов.

«Бенфика» набрала 80 очков и стала 2-й в турнирной таблице. В следующем сезоне выступит в квалификации Лиги чемпионов. Замкнул тройку лидеров «Порту», который сыграет в Лиге Европы.

Также в еврокубки пробились «Брага» и «Витория Гимарайнш», занявшие 4-е и 5-е места соответственно.

«Фамаликан», за который выступает российский голкипер Иван Злобин, закончил чемпионат на 8-й строчке. 27-летний россиянин сыграл только в последнем матче сезона и пропустил 2 гола от «Каса Пиа» (1:2). «Жил Висенте», за который заявлен российский голкипер Станислав Крицюк (0 матчей в этом сезоне в чемпионате), стал 12-м.

«Визела» и «Шавиш» по итогам сезона вылетели во второй дивизион. «Портимоненски» сыграет в стыковых матчах за право остаться в элите португальского футбола.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Порту
ФК Спортинг (Лиссабон)
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