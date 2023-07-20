Спортивный директор «Леона» назвал фейком слухи, что ЦСКА хочет подписать нападающего Давилу

Спортивный директор «Леона» Родриго Фернандес отреагировал на слухи о том, что ЦСКА интересуется нападающим команды Виктором Давилой.

«Это фейк», — цитирует Фернандеса Sport24.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года на правах аренды из «Пачуки». В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 31 матч в высшей мексиканской лиге, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Также форвард играл за «Уачипато» и «Некаксу», в составе которой стал обладателем Кубка и Суперкубка Мексики (2018).

Летнее трансферное окно в РПЛ открылось 26 июня и продлится до 14 сентября.