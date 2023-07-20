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Сегодня, 19:28

Спортивный директор «Леона» назвал фейком слухи, что ЦСКА хочет подписать нападающего Давилу

Алина Савинова
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Спортивный директор «Леона» Родриго Фернандес отреагировал на слухи о том, что ЦСКА интересуется нападающим команды Виктором Давилой.

«Это фейк», — цитирует Фернандеса Sport24.

Давила выступает за «Леон» с 2021 года на правах аренды из «Пачуки». В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 31 матч в высшей мексиканской лиге, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Также форвард играл за «Уачипато» и «Некаксу», в составе которой стал обладателем Кубка и Суперкубка Мексики (2018).

Летнее трансферное окно в РПЛ открылось 26 июня и продлится до 14 сентября.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-20-sportivnyy-direktor-meksikanskogo-leona-otreagiroval-na-slukhi-chto-tsska-khochet-podpisat-napadayushchego-davilu
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