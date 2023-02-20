Спортивный юрист оценил шансы Кокорина сыграть за сборную Кипра

Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил шансы российского нападающего лимассольского «Ариса» Александра Кокорина сыграть за сборную Кипра.

«У Кокорина нет возможности играть за сборную Кипра, даже если он получит кипрское гражданство и откажется от российского. По регламенту он этого сделать не сможет, Кокорин заигран в сборной России. Шансов никаких», — приводит слова Прокопеца Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Александр Кокорин провел за «Арис» 18 матчей, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Права на форварда принадлежат итальянской «Фиорентине».