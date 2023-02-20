Спортивный юрист оценил шансы Кокорина сыграть за сборную Кипра

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Спортивный юрист Михаил Прокопец оценил шансы российского нападающего лимассольского «Ариса» Александра Кокорина сыграть за сборную Кипра.
«У Кокорина нет возможности играть за сборную Кипра, даже если он получит кипрское гражданство и откажется от российского. По регламенту он этого сделать не сможет, Кокорин заигран в сборной России. Шансов никаких», — приводит слова Прокопеца Sport24.
В нынешнем сезоне 31-летний Александр Кокорин провел за «Арис» 18 матчей, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Права на форварда принадлежат итальянской «Фиорентине».