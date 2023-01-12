Стадион в Марокко назвали в честь защитника «ПСЖ» Хакими

Стадион в марокканском городе Эль-Каср эль-Кабир назвали в честь защитника сборной Марокко и «ПСЖ» Ашрафа Хакими.

Марокканский футболист прибыл на церемонию открытия стадиона, которая была устроенна властями города.

«Для меня честь — открытие футбольного стадиона, носящего мое имя. Благодарю власти и жителей города за поддержку и любовь ко мне. Для меня большая честь вернуться в этот город, который занимает особое место в моем сердце, и быть среди вас, моей семьи и моих близких. Спасибо от всего сердца», — написал Хакими в соцсетях.

На ЧМ-2022 сборная Марокко дошла до стадии полуфинала, где уступила Франции (0:2). Это достижение является лучшим среди африканских команд на чемпионатах мира.