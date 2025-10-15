Стал известен список номинантов на Golden Boy-2025

Итальянское издание Tuttosport представило финальный список номинантов на Golden Boy-2025 — награду лучшему молодому игроку года. Победитель будет объявлен на церемонии в Турине, которая состоится в ноябре 2025 года. Номинанты на Golden Boy-2025: Пау Кубарси («Барселона»)

Дезире Дуэ («ПСЖ»)

Дин Хейсен («Реал»)

Кенан Йилдыз («Ювентус»)

Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»)

Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)

Арда Гюлер («Реал»)

Франко Мастантуоно («Реал»)

Итан Нванери («Арсенал»)

Йоррел Хато («Челси»)

Джованни Кенда («Спортинг»)

Эстеван («Челси»)

Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»)

Эльесс Бен Сегир («Байер»)

Виктор Фрохольдт («Порту»)

Лукас Бервалль («Тоттенхэм»)

Арчи Грей («Тоттенхэм»)

Мамаду Сарр («Страсбур»

Джоб Беллингем («Боруссия»)

Франческо Пио Эспозито («Интер»)

Родриго Мора («Порту»)

Джованни Леони («Ливерпуль»

Александр Станкович («Брюгге»)

