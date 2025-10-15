Стал известен список номинантов на Golden Boy-2025

15 октября, 19:19
Итальянское издание Tuttosport представило финальный список номинантов на Golden Boy-2025 — награду лучшему молодому игроку года.
Победитель будет объявлен на церемонии в Турине, которая состоится в ноябре 2025 года.
Номинанты на Golden Boy-2025:
инок
Заир Эмери уже столько лет играет на большом уровне, а все до сих пор может претендовать на Golden Boy. Парижу с ним повезло.
15.10.2025
Артем
Ни Кисляка, ни Глебова, да и Батракова нет... Фуфло, а не премия...)
15.10.2025
