15 октября, 19:19

Стал известен список номинантов на Golden Boy-2025

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дезире Дуэ.
Фото Global Look Press

Итальянское издание Tuttosport представило финальный список номинантов на Golden Boy-2025 — награду лучшему молодому игроку года.

Победитель будет объявлен на церемонии в Турине, которая состоится в ноябре 2025 года.

Номинанты на Golden Boy-2025:

  • Пау Кубарси («Барселона»)
  • Дезире Дуэ («ПСЖ»)
  • Дин Хейсен («Реал»)
  • Кенан Йилдыз («Ювентус»)
  • Майлз Льюис-Скелли («Арсенал»)
  • Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»)
  • Арда Гюлер («Реал»)
  • Франко Мастантуоно («Реал»)
  • Итан Нванери («Арсенал»)
  • Йоррел Хато («Челси»)
  • Джованни Кенда («Спортинг»)
  • Эстеван («Челси»)
  • Лени Йоро («Манчестер Юнайтед»)
  • Эльесс Бен Сегир («Байер»)
  • Виктор Фрохольдт («Порту»)
  • Лукас Бервалль («Тоттенхэм»)
  • Арчи Грей («Тоттенхэм»)
  • Мамаду Сарр («Страсбур»
  • Джоб Беллингем («Боруссия»)
  • Франческо Пио Эспозито («Интер»)
  • Родриго Мора («Порту»)
  • Джованни Леони («Ливерпуль»
  • Александр Станкович («Брюгге»)

7

  • m_16

    Ну ещё надо уметь хорошо играть в футбол.

    16.10.2025

  • m_16

    А мы им газ отключим! Хорошая же шутка, смешная да?

    16.10.2025

  • Leonard Leonard

    чтобы выиграть такое, в современном мире нужно быть пидором или крашенным негром/ латиносом. Так что жалеть не о чём. Это типа Нобеля- дают всяким встречным и поперечным.

    16.10.2025

  • Каспийский берег

    А если б и были что? эти гейропейцы один фиг не дадут нашим

    15.10.2025

  • инок

    Заир Эмери уже столько лет играет на большом уровне, а все до сих пор может претендовать на Golden Boy. Парижу с ним повезло.

    15.10.2025

  • Артем

    Ни Кисляка, ни Глебова, да и Батракова нет... Фуфло, а не премия...)

    15.10.2025

  • .Точный счёт Матчей.

    'Народ ставил кто? Опять они Точный счёт давали через этот Форум; Форум - foot.forumes.ru И опять зашёл,полный бред)))Откуда можно знать счёт матчей

    15.10.2025

