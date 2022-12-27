Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:22

Стала известна потенциальная зарплата Роналду в Саудовской Аравии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий Криштиану Роналду планирует подписать контракт с «Аль-Насром» на два года. Он будет получать 70 миллионов евро в год, сообщает CBS Sports.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Саудовской Аравии 37-летний футболист будет зарабатывать 200 миллионов евро в год. Однако президент «Аль-Насра» Мусли аль-Муаммар опроверг эти слухи и заявил, что СМИ распространяют много ложной информации.

26 декабря стало известно, что клуб из Саудовской Аравии запланировал медосмотр для португальца.

В ноябре форвард расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
1
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Россия на ЧМ-2026. Кто сыграет за сборную?
Суд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению
«Русская весна» показала кадры уничтожения танков ВСУ в Донбассе
Al Mayadeen назвал визит Зеленского в США сигналом бедствия перед разгромом ВСУ
Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бывший агент Онугхи: «Не знаю, где он продолжит свою карьеру дальше»