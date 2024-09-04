Винисиус, Мбаппе, Родри и Беллингем номинированы на «Золотой мяч», Месси и Роналду - нет

Издание France Football опубликовало список 30 претендентов на «Золотой мяч».

Награда будет вручена лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24. Впервые с 2003 года среди номинантов отсутствуют форварды Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии) и Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины).

В список претендентов на «Золотой мяч» вошли:

Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Тони Кроос (завершил карьеру), Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль (все — «Реал»), Рубен Диаш, Эрлин Холанн, Филип Фоден, Родри (все — «Манчестер Сити»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Нико Уильямс («Атлетик»), Гранит Джака, Флориан Виртц, Алекс Гримальдо (все — «Байер»), Артем Довбик («Жирона»/«Рома»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд/«Рома»), Дани Ольмо («Лейпциг»/«Барселона»), Ламин Ямаль («Барселона»), Харри Кейн («Бавария»), Витинья («ПСЖ»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака, Мартин Эдегор, Вильям Салиба, Деклан Райс (все — «Арсенал»), Хакан Чалханоглу, Лаутаро Мартинес (оба — «Интер»), Адемола Лукман («Аталанта»).

Награждение состоится 28 октября в театре Шатле в Париже.