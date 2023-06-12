Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания

Стали известны детали брачного контракта форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его возлюбленной Джорджины Родригес, сообщает Sport.es.

По данным источника, пара заключила договор во время первой беременности Джорджины, чтобы защитить их интересы, если они разорвут отношения.

В случае расставания Джорджина получит семейный дом в Посуэло-де-Аларкон (Испания). Кроме того, она будет получать пожизненные выплаты в размере 100 тысяч евро в месяц.

Источник также утверждает, что девушка станет официальной матерью близнецам Еве и Матео, которые родились в 2017 году от суррогатной матери.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. Они познакомились в магазине, в котором работала Родригес. У них пятеро детей: трое (старший сын и разнополые близнецы) появились у Криштиану от двух суррогатных матерей. Еще двух девочек родила Джорджина. Весной 2022-го пара ждала двойню, но выжил только один ребенок.