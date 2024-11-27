Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Березуцкого в «Сабахе»

В «Сабахе» рассказали, кто войдет в тренерский штаб Василия Березуцкого.

«В штаб Василия войдут Дмитрий Смирнов и Александр Нагорный», — цитирует пресс-службу «Сабаха» издание «ВсеПроСпорт».

Дмитрий Смирнов был тренером медиафутбольного Fight Nights. Нагорный работал в медийном FC10, а также в «Уфе», «Роторе» и «Краснодаре».

«Сабах» сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы. Контракт с 42-летним российским специалистом заключен на 2,5 года. Он стал преемником хорватского тренера Крунослава Рендуловича.