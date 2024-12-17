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Сегодня, 21:41

Стало известно, сколько очков набрали Винисиус, Родри и Беллингем в голосовании The Best

Руслан Минаев
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор признан лучшим игроком мира в 2024 году на премии The Best от ФИФА.

По итогам голосования бразилец набрал 48 очков. В тройку попали хавбек «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, который набрал 43 очка, и полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем, на счету которого 37 очков.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор. «Я из маленького города, где царили бедность и преступность». Винисиус — лучший игрок года по версии ФИФА

В голосовании традиционно принимают участие по три представителя от каждой страны — члена ФИФА: капитаны национальных сборных, их главные тренеры, а также журналисты. Кроме того, учитываются и результаты опроса болельщиков на сайте.

Винисиус Жуниор
Джуд Беллингем
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
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