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Зарубежные

Сегодня, 22:04

Черчесов: «Захарян талантливый игрок с хорошими перспективами. Но про него и «Ференцварош» мне сказать нечего»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал информацию, что клуб хотел приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

1 февраля «Ференцварош» одержал победу над «Пакшем» (3:1) в перенесенном матче 4-го тура чемпионата Венгрии.

— Один из трех ваших голов забил, если верить протоколу, Захариассен. Может, это ошибка, и это был Захарян?

— Нет-нет, ведь Захарян впервые был вызван в сборную России именно нашим тренерским штабом, так что мы его хорошо помним и ни с кем не перепутаем (смеется). Захарян — талантливый игрок «Динамо» и сборной России с хорошими перспективами на будущее. Норвежец Захариассен — один из лидеров нашего «Ференцвароша»: он и забивает, и отдает голевые передачи.

— А если серьезно, то вам есть что сказать про Захаряна и «Ференцварош»?

— Мне нечего сказать на эту тему.

Арсен Захарян
Станислав Черчесов
ФК Динамо (Москва)
ФК Ференцварош
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