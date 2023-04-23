Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:08

Черчесов: «Финальная стадия чемпионата в самом разгаре, у каждой команды есть своя цель»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался по победе своей команды в матче 28-го тура чемпионата Венгрии над «Вашашем» (1:0).

«Финальная стадия чемпионата в самом разгаре, у каждой команды есть своя цель, «Вашашу» тоже есть за что бороться. Это был наш третий очень сложный матч в этом сезоне против «Вашаша», не знаю, в чем может быть причина, может, это из-за нашей общей истории. В перерыве я попросил нас ускорить нашу игру. Думаю, нам это удалось, но мы набрали три очень сложных очка», — приводит слова Черчесова клубная пресс-служба.

«Ференцварош» располагается на первом месте турнирной таблицы чемпионата Венгрии, набрав 57 очков за 28 матчей. «Вашаш» находится на последнем месте с 22 очками.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ференцварош» Черчесова обыграл «Вашаш»