Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:30

Вратарь Крицюк о возможном завершении карьеры: «Выходил на поле с болью в колене и думал: «А вдруг это моя последняя тренировка?»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Тюмени» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» рассказал, что думал о завершении профессиональной карьеры в 2023 году. Голкипер тогда выступал в португальском «Жил Висенте».

— В 2023 году португальские СМИ писали, что вы думали о завершении карьеры.

— Да, действительно был такой момент. Тяжело после долгого восстановления постоянно жить с мыслями: «А смогу ли я завтра играть или тренироваться? Будет ли у меня болеть колено?» Хорошо, что сейчас, после долгих занятий с реабилитологом в Краснодаре у меня больше нет таких проблем. За это я очень благодарен и реабилитологу, и своему отцу. До сих пор помню, как в 2023-м выходил на поле с болью и думал: «А вдруг это моя последняя тренировка?» — сказал Крицюк «СЭ».

Станислав Крицюк. «С приходом Шалимова у меня началась депрессия». Откровенный Крицюк — о конфликте с Галицким, травмах и «Зените»

Крицюк этим летом перешел в «Тюмень» в статусе свободного агента. В этом сезоне он провел четыре матча, в которых пропустил шесть мячей.

Станислав Крицюк
ФК Тюмень

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Украинского тяжелоатлета наказали за подкуп допинг-инспектора
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя