Вратарь Крицюк о возможном завершении карьеры: «Выходил на поле с болью в колене и думал: «А вдруг это моя последняя тренировка?»

Вратарь «Тюмени» Станислав Крицюк в интервью «СЭ» рассказал, что думал о завершении профессиональной карьеры в 2023 году. Голкипер тогда выступал в португальском «Жил Висенте».

— В 2023 году португальские СМИ писали, что вы думали о завершении карьеры.

— Да, действительно был такой момент. Тяжело после долгого восстановления постоянно жить с мыслями: «А смогу ли я завтра играть или тренироваться? Будет ли у меня болеть колено?» Хорошо, что сейчас, после долгих занятий с реабилитологом в Краснодаре у меня больше нет таких проблем. За это я очень благодарен и реабилитологу, и своему отцу. До сих пор помню, как в 2023-м выходил на поле с болью и думал: «А вдруг это моя последняя тренировка?» — сказал Крицюк «СЭ».

Крицюк этим летом перешел в «Тюмень» в статусе свободного агента. В этом сезоне он провел четыре матча, в которых пропустил шесть мячей.