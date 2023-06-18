Стипиди: «Думаю, Кокорин в России не нужен»

Агент Павел Стипиди считает, что российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Арис», продолжит карьеру на Кипре.

«Кайфует он от жизни или нет надо спросить у самого Кокорина. Что касается профессионального статуса, то всем было понятно, что, когда он перешел в «Фиорентину» я хочу похвалить тех людей, кто смог совершить этот трансфер. В то время Кокорин вообще был в нокдауне, тем не менее, его смогли продать. Как бы там не было, это была хорошая работа. На сегодняшний день он выглядит не плохо в Лимасоле, это его клуб, как оказалось. Он там не плохо выглядел и тренер доволен им. Я думаю, в России он не нужен, а уйдет свободным агентом и будет снова играть на Кипре. Для него это самый лучший вариант. Спокойно играть, повышать свон мастерство, если есть у него такое желание», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.

Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.