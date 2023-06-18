Стипиди: «Думаю, Кокорин в России не нужен»

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Агент Павел Стипиди считает, что российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Арис», продолжит карьеру на Кипре.
«Кайфует он от жизни или нет надо спросить у самого Кокорина. Что касается профессионального статуса, то всем было понятно, что, когда он перешел в «Фиорентину» я хочу похвалить тех людей, кто смог совершить этот трансфер. В то время Кокорин вообще был в нокдауне, тем не менее, его смогли продать. Как бы там не было, это была хорошая работа. На сегодняшний день он выглядит не плохо в Лимасоле, это его клуб, как оказалось. Он там не плохо выглядел и тренер доволен им. Я думаю, в России он не нужен, а уйдет свободным агентом и будет снова играть на Кипре. Для него это самый лучший вариант. Спокойно играть, повышать свон мастерство, если есть у него такое желание», — цитирует Стипиди Vprognoze.ru.
Кокорин с 2022 года выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В минувшем сезоне 32-летний форвард провел 30 матчей за кипрскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач.