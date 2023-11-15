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Сегодня, 15:53

Агент Стипиди: «Аль-Наср» в Лиге чемпионов — это очередной мошеннический трюк со стороны УЕФА»

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Футбольный эксперт Павел Стипиди поделился мнением о возможном участии клубов из Саудовской Аравии в европейских клубных турнирах.

«На сегодняшний день такая организация, как УЕФА она себя так обезличила, что уже не о чем о них и говорить. Что они сделали с Лигой чемпионов, Кубком УЕФА, придумали Лигу конференций. Не может быть Лига чемпионов в таком расширенном составе! Зачем была придумана эта Лига конференций? Я думаю,что приглашение «Аль-Насра» в Лигу чемпионов — очередной мошеннический трюк со стороны УЕФА. Чем больше команд, тем больше взносов стран, — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru. — То, что они хотят привлечь арабские команды в Лигу чемпионов, сами понимаете, как она будет тогда называться? Она не может называться Лига чемпионов УЕФА, если там играет арабская страна. Это ещё один поход за деньгами».

Ранее журналист Али Аль-Харби заявил, что УЕФА может пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов.

В чемпионате Саудовской Аравии-2023/24 «Аль-Наср» после 13 туров занимает 2-е место, набрав 31 очко.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Аль-Наср
УЕФА
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