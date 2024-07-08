Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 06:06

Джеррард — о Месси и Роналду: «Я не могу выбирать между ними, они оба легенды»

Джеррард сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард сравнил форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«И Криштиану, и Месси — невероятные игроки с невероятными историями в футболе. Роналду — великий бомбардир, а Месси — более совершенный командный игрок. Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», — приводит слова Джеррарда AS.

На Евро-2024 Роналду в составе сборной Португалии проиграл в 1/8 финала Франции (0:0, пенальти — 3:5) и завершил выступление на турнире. 39-летний форвард сыграл 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Месси со сборной Аргентины дошел до полуфинала Кубка Америки, где сыграет с Канадой. На счету 37-летнего игрока 3 матча и результативный пас.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Стивен Джеррард
Евро-2024
2
0
Читайте также
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Состоялся бой между Абдурозиком и Байкобиловым
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Тренер «Ариса» Шпилевский ответил на вопрос о возможности продолжить карьеру в России