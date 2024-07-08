Бывший главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард сравнил форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«И Криштиану, и Месси — невероятные игроки с невероятными историями в футболе. Роналду — великий бомбардир, а Месси — более совершенный командный игрок. Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», — приводит слова Джеррарда AS.

На Евро-2024 Роналду в составе сборной Португалии проиграл в 1/8 финала Франции (0:0, пенальти — 3:5) и завершил выступление на турнире. 39-летний форвард сыграл 5 матчей и отдал 1 голевую передачу.

Месси со сборной Аргентины дошел до полуфинала Кубка Америки, где сыграет с Канадой. На счету 37-летнего игрока 3 матча и результативный пас.