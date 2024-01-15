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Судейство

Сегодня, 10:05

Судьи в Мексике стали объявлять решения по стадиону

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр Марио Террасас Чавес.
Марио Террасас Чавес показывает красную карточку Натану Силве.
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Воскресный матч чемпионата Мексики «Пумас УНАМ» — «Хуарес» (1:0) вошел в историю.

Мексиканцы стали частью большого эксперимента, проводимого Международной федерацией футбола (ФИФА) и Международным советом футбольных ассоциаций (ИФАБ).

31-летний судья Марио Террасас Чавес сделал то же, что его коллеги в некоторых турнирах ФИФА. После вмешательства видеоассистентов и просмотра записи эпизода на мониторе он решил отменить предупреждение игроку хозяев Натану Силве и вместо этого удалить его с показом красной карточки.

Марио Террасас Чавес показывает красную карточку Натану Силве.

Но прежде он, отойдя от монитора и остановившись на поле, сделал объявление для болельщиков на стадионе и команд, объявив свое решение: «Красная карточка игроку под номером 6 команды «Пумас УНАМ». И только после этого побежал к футболисту.

Сложно сказать, какую практическую пользу приносят такие действия арбитров. Ведь они не объясняют главного: почему вмешался ВАР и почему в итоге принят тот или иной вердикт. Но эксперимент будет продолжаться и, видимо, к нему присоединится еще не одна лига.

Футбол
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