Судья добавил 43 минуты к основному времени матча чемпионата Боливии

Судья добавил 43 минуты к основному времени матча 6-го тура чемпионата Боливии между «Пальмафлором» и «Блумингом» (3:2), сообщает Premium.

В этой встрече главный арбитр Хулио Гутьеррес назначил два пенальти в ворота «Блуминга» и удалил двух игроков команды. Один из эпизодов в конце матча потребовал проверки ВАР. Арбитр проверял момент 17 минут и огласил свое решение на 102-й минуте матча. Также задержка была связана с сильным дождем.

Таким образом, к основному времени матча было добавлено 43 минуты. «Пальмафлор» забил победный гол на 128-й минуте. Этот матч стал самым продолжительным в истории чемпионата Боливии.

«Пальмафлор» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 12 очков. «Блуминг» располагается на 16-й строчке — 1 очко.