0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 10:49

Судья добавил 43 минуты к основному времени матча чемпионата Боливии

Мария Гусева
«Пальмафлор» — «Блуминг» — 3:2.
«Пальмафлор» — «Блуминг» — 3:2.
Фото AFP
Telegram Дзен

Судья добавил 43 минуты к основному времени матча 6-го тура чемпионата Боливии между «Пальмафлором» и «Блумингом» (3:2), сообщает Premium.

В этой встрече главный арбитр Хулио Гутьеррес назначил два пенальти в ворота «Блуминга» и удалил двух игроков команды. Один из эпизодов в конце матча потребовал проверки ВАР. Арбитр проверял момент 17 минут и огласил свое решение на 102-й минуте матча. Также задержка была связана с сильным дождем.

Таким образом, к основному времени матча было добавлено 43 минуты. «Пальмафлор» забил победный гол на 128-й минуте. Этот матч стал самым продолжительным в истории чемпионата Боливии.

«Пальмафлор» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 12 очков. «Блуминг» располагается на 16-й строчке — 1 очко.

Футбол
Обсудить
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Симон Миньоле объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии