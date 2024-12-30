Судья-фанат полностью отстранен от работы, инспектор пропустит пять месяцев

Дисциплинарный комитет Хорватского футбольного союза оштрафовал на 2 тысячи евро и отстранил от работы на пять месяцев Бруно Марича, бывшего главу судейского комитета, а ныне инспектора и ВАР-инструктора. Как говорится в заявлении на сайте федерации, он наказан за размещение неподобающей информации в одной из соцсетей и нарушение кодекса поведения. Марич вступил в публичный конфликт с ассоциацией Nas Hajduk.

Намного серьезнее санкции, примененные к арбитру Тони Дадичу. Он выведен из всех списков судей — ему запрещено работать футбольным рефери. 27-летний Дадич считался одним из самых талантливых, но был уличен в переписке с фанатами «Хайдука» и негативных высказываниях о бывших коллегах — Бруно Мариче и Иване Бебеке. Общаясь с болельщиками «Хайдука» он зачем-то делился информацией, где фанаты загребского «Динамо» хранят баннеры. В сообщениях также шла речь о поиске адресов членов динамовской фан-группы и желании отправиться на выездной матч с болельщиками команды из Сплита.

Нынешний руководитель судейского комитета Бертран Лайек в недавнем телеинтервью сообщил, что сразу после появления такой информации он связался с Дадичем и тот подтвердил, что действительно участвовал в этой переписке в WhatsApp.