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8 ноября 2000, 14:46

Судья на линии извинился перед Тихоновым за незасчитанный гол

Леонид ТРАХТЕНБЕРГ
Судья на линии извинился перед Тихоновым за незасчитанный гол
Фото «СЭ»
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Гол Андрея Тихонова в тель-авивском дерби 6 ноября "Маккаби" - "Хапоэль", незасчитанный главным арбитром, был забит без нарушения правил, сообщает из Израиля специальный корреспондент "СЭ" Леонид ТРАХТЕНБЕРГ.

К этому выводу пришли эксперты, внимательно изучившие видеозапись эпизода, приведшего к взятию ворот "Хапоэля". Дело в том, что Тихонов наносил удар с левого угла вратарской площадки, но при этом не находился в офсайде. Во-первых, он набегал на мяч, поданный в штрафную Ави Нимни, а во-вторых, мяч попал к Тихонову от головы соперников.

Арбитр на линии Шаптай Нехенья публично признал свою ошибку и извинился перед Тихоновым, взяв всю вину на себя. По словам Нехеньи, главный арбитр не засчитал гол лишь потому, что боковой судья поднял флажок, зафиксировав офсайд. В ближайшие дни специальная комиссия федерации футбола Израиля намерена разобрать этот инцидент и вынести наказание виновнику происшествия, ибо оплошность Нехеньи повлияла на исход матча, в котором "Маккаби", как уже сообщал "СЭ", уступил - 0:1.

Напомню, что это был дебют Тихонова в израильском чемпионате. На следующий день после матча болельщики "Маккаби" выражали сочувствие и подбадривали Андрея, окружив его в аэропорту "Бен Гурион", где российский легионер встречал жену, сына и тещу.

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