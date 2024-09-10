Сычев считает переход Миранчука в «Сьон» трамплином в более сильный чемпионат

Бывший форвард «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о переходе Антона Миранчука в «Сьон».

«Нормально отношусь к выбору Миранчука поехать играть в Швейцарию. Думаю, они вместе с агентом проанализировали всю ситуацию и выбрали оптимальный вариант.

Чемпионат Швейцарии сильный и конкурентоспособный, но, скорее всего, это трамплин для Антона к чему-то более высокому. Миранчук в «Сьоне» адаптируется к европейскому футболу и может шагнуть в топ-5 лиг.

Вообще, отъезд в Европу наших футболистов — индивидуальный вопрос каждого. Все помнят, как уехал Сафонов. Это марка нашего чемпионата, наших академий и нашего уровня. Считаю, это хороший пример для всех», — цитирует Сычева Sport24.

Миранчук перешел в швейцарский клуб в качестве свободного агента. Соглашение с 28-летним игроком рассчитано до лета 2026 года, Миранчук будет выступать под 10-м номером.