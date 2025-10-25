Видео
25 октября, 03:23

Сын Хамшика подписал контракт с «Копенгагеном»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Копенгаген» на официальном сайте объявил о подписании контракта с Кристианом Хамшиком, сыном экс-игрока «Наполи» Марека Хамшика. Он присоединится к молодежной команде датского клуба в январе, когда ему исполнится 16 лет.

«Кристиан дважды приезжал к нам в 2025 году и впечатлил нас как на поле, так и за его пределами. Он привносит в игру большую динамику, а также обладает отличным складом ума и готовностью учиться», — отметил Кристиан Вилкенс, руководитель отдела скаутинга «Копенгагена».

Марек Хамшик завершил карьеру летом 2025 года. Он выступал за такие клубы, как «Наполи», «Трабзонспор», «Гетеборг», «Брешиа», «Слован» и «Далянь Про». На клубном уровне у него 710 матчей, 145 голов и 115 голевых передач во всех турнирах. За сборную Словакии он провел 138 матчей и забил 26 голов.

Марек Хамшик
Футбол
ФК Копенгаген
