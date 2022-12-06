Сын Кокорина: «Хороший ли папа футболист? Ну так, посерединке»

Сын нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина Майкл поделился мнением об игре своего отца.

«Хороший ли папа футболист? Ну так, посерединке. Но, на его матчи я хожу! Потому что там в кабинках попкорн есть. На стадионах слишком шумно для меня, поэтому я хожу только на те матчи, где есть кабинки. Наверное, я тоже хотел бы стать футболистом, но папа меня не учит вообще. У меня в Москве есть тренер, он учит меня играть», — цитирует Кокорина-младшего Sport24.

На данный момент Кокорин-старший выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.