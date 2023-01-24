Сын Роналду тренируется в саудовской академии с игроками на два года старше

Роналду-младший, сын португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, приступил к тренировкам в академии в Саудовской Аравии, сообщает The Sun.

По информации издания, 12-летний футболист зачислен в академию Махд — национальный спортивный центр Саудовской Аравии. Прогресс Роналду-младшего настолько впечатлил тренерский состав, что он занимается в группе на два года старше своего возраста.

28 декабря сообщалось, что сын португальца вернулся в академию «Реала».

Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года, контракт форварда рассчитан на 2,5 года.