1 ноября, 15:30

Сын Роналду впервые забил за юношескую сборную Португалии до 16 лет

Анастасия Пилипенко

Криштиану Роналду-младший забил первый гол в составе юношеской сборной Португалии U-16.

На турнире Federation Cup в Турции 15-летний нападающий забил гол на 42-й минуте матча против Уэльса (3:0). Роналду-младший вышел в основе и провел на поле 62 минуты.

30 октября он дебютировал за сборную U16 в матче с Турцией (2:0). В мае Роналду-младший впервые сыграл и забил за юношескую сборную Португалии U15.

4 ноября Португалия сыграет с Англией.

Сын Роналду выступает за юношескую команду саудовского «Ан-Насра». Его отец играет за клуб с 2023 года.

Криштиану Роналду
Футбол
