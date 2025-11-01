Сын Роналду впервые забил за юношескую сборную Португалии до 16 лет

Криштиану Роналду-младший забил первый гол в составе юношеской сборной Португалии U-16.

На турнире Federation Cup в Турции 15-летний нападающий забил гол на 42-й минуте матча против Уэльса (3:0). Роналду-младший вышел в основе и провел на поле 62 минуты.

30 октября он дебютировал за сборную U16 в матче с Турцией (2:0). В мае Роналду-младший впервые сыграл и забил за юношескую сборную Португалии U15.

4 ноября Португалия сыграет с Англией.

Сын Роналду выступает за юношескую команду саудовского «Ан-Насра». Его отец играет за клуб с 2023 года.