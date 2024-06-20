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Сегодня, 15:34

Тагыберген заявил, что задача «Ордабасы» заключается в выходе в группу Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Капитан команды «Ордабасы» Асхат Тагыберген заявил, что задача команды в сезоне-2024/25 является в выходе в групповой этап Лига чемпионов.

«Мы постараемся не ударить в грязь лицом. Мы ведь не только «Ордабасы» будем представлять в Лиге чемпионов, а, можно сказать, будем защищать имидж всего казахстанского футбола. Мы сделаем все возможное, чтобы пробиться в групповой этап. Хочется, конечно, в первую очередь попасть в группу Лиги чемпионов, но если нет, то сделаем все, чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы или Лиги конференций. Но подчеркну: первостепенная задача — это группа Лиги чемпионов», — цитирует Тагыбергена Legalbet.kz.

«Ордабасы» впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

Источник: https://legalbet.kz/news/16531583/
ФК Ордабасы
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