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Сегодня, 15:44

Тарханов объяснил успех Черчесова в «Ференцвароше»

Виктория Кравченко
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Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов рассказал, что думает об успехах «Ференцвароша» под руководством Станислава Черчесова.

Клуб досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы и идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

— Почему именно сейчас добивается лучших успехов в карьере на клубном уровне Черчесов?

— «Ференцварош» — хорошая команда с хорошими футболистами. Смотрел обе игры с «Монако» и могу сказать, что в первой игре они точно были сильнее. Ну, тут много факторов успеха. Подбор игроков и система работы Черчесова — это основное. В сочетании получается результат, — рассказал Тарханов «Спорту День за Днем».

«Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы впервые с 1975 года. Сыграв вничью с «Монако» (1:1) 27 октября, команда набрала 10 очков за 5 туров и заняла первое место в группе.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-nazval-dva-glavnykh-faktora-uspekha-ferentsvarosha-cherchesova
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
Александр Тарханов
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