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Сегодня, 14:04

Тарханов считает несправедливой отставку Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов высказался об отставке Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

«Любое увольнение всегда несправедливо. Если бы он там все проигрывал, чемпионат и Кубки страны. А так, он выиграл все на внутренней арене, ну бывают такие игры, когда что-то не получается», — приводит Vprognoze.ru слова Тарханова.

Также он поделился мыслями о дальнейшей карьере российского специалиста.

«Нужно смотреть, кто пригласит. Если Саудовская Аравия пригласит, то почему не поехать? В России пока что все занято, поэтому если в РПЛ хочет, то надо ждать», — добавил Тарханов.

19 июля «Ференцварош» объявил, что Черчесов покинул пост главного тренера клуба. Российский специалист возглавлял венгерскую команду с декабря 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» дважды выигрывал чемпионат Венгрии и становился обладателем Кубка страны.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11005502-tarhanov-nazval-nespravedlivym-otstavku-cherchesova-s-posta-glavnogo-trenera-ferencvarosha.html
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
Александр Тарханов
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