Директор федерации футбола Болгарии: «В сборной не будет игроков с другим цветом кожи»

Сегодня, 19:15
Бывший нападающий сборной Болгарии, а ныне технический директор болгарской федерации футбола Георгий Иванов заявил, что против натурализованных игроков в сборной.
«Иностранный игрок с заграничным паспортом и другим цветом кожи не будет играть в сборной Болгарии, пока я буду тут. Не хочу, чтобы игроки из других стран заменили болгар. Некоторые страны так делают, но для меня это плохая практика», — приводит Balkan Insight слова Иванова.
Данные высказывания вызвали бурю негодования в социальных сетях.
46-летний Иванов провел 33 матча за сборную Болгарии и забил 4 гола. Он завершил карьеру в июле 2009 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования