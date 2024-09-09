Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Зарубежные чемпионаты

Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:55

Терехин считает, что Миранчук может уйти из «Сьона» на повышение уже через полгода

Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин прокомментировал переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Наверное, Миранчук с агентом искали варианты, но, кроме этого, ничего не было. Не знаю, было ли ошибкой не продлить контракт с «Локомотивом», но, наверное, «Сьон» — это крайний вариант. Хотели как лучше. Возможно, изначально у них были варианты с более выгодными условиями, но сорвалось. В «Локомотив» уже дороги назад не было. Но, может, это будет трамплинчиком в другой чемпионат или клуб. Ничего страшного, поиграет в Швейцарии. Особо не удивлен, что Миранчук оказался там, ведь топ-клубы на него не претендовали. Играть-то надо где-то.

Может, Миранчук сейчас заиграет и уже зимой перейдет в другой клуб. Мне кажется, наверняка перейдет. Почему бы и нет, даже за полгода. Ну, может, через год. Ничего страшного, что в следующем году ему 30. Люди и до 40 играют, если держат себя в тонусе. Не проблема", — цитирует Терехина Legalbet.

«Сьон» объявил о трансфере Миранчука 9 сентября, контракт с 28-летним футболистом рассчитан до лета 2026 года.

После 6 туров чемпионата Швейцарии «Сьон» с 10 очками на счету занимает 6-е место в турнирной таблице.

Антон Миранчук
Олег Терехин
ФК Сьон

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Французская теннисистка требует полицию прекратить травлю в интернете
Синнер обыграл Фритца и стал победителем US Open-2024
Сын Героя России Родобольского заявил, что у отца была сердечная недостаточность
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя