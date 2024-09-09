Терехин считает, что Миранчук может уйти из «Сьона» на повышение уже через полгода

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин прокомментировал переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

«Наверное, Миранчук с агентом искали варианты, но, кроме этого, ничего не было. Не знаю, было ли ошибкой не продлить контракт с «Локомотивом», но, наверное, «Сьон» — это крайний вариант. Хотели как лучше. Возможно, изначально у них были варианты с более выгодными условиями, но сорвалось. В «Локомотив» уже дороги назад не было. Но, может, это будет трамплинчиком в другой чемпионат или клуб. Ничего страшного, поиграет в Швейцарии. Особо не удивлен, что Миранчук оказался там, ведь топ-клубы на него не претендовали. Играть-то надо где-то.

Может, Миранчук сейчас заиграет и уже зимой перейдет в другой клуб. Мне кажется, наверняка перейдет. Почему бы и нет, даже за полгода. Ну, может, через год. Ничего страшного, что в следующем году ему 30. Люди и до 40 играют, если держат себя в тонусе. Не проблема", — цитирует Терехина Legalbet.

«Сьон» объявил о трансфере Миранчука 9 сентября, контракт с 28-летним футболистом рассчитан до лета 2026 года.

После 6 туров чемпионата Швейцарии «Сьон» с 10 очками на счету занимает 6-е место в турнирной таблице.