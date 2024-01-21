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Сегодня, 19:52

Тетрадзе рассказал о проблемах в грузинском футболе

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Бывший футболист сборной России Омари Тетрадзе рассказал о развитии футбола в Грузии.

«Я восемь месяцев работал в «Сабуртало» и могу сказать, что грузинский чемпионат развивается. Что было пять лет назад и сейчас — шаг вперед. Прогресс чувствуется, но он происходит маленькими шагами. Этот чемпионат точно не надо списывать со счетов. В Грузии много молодых, талантливых футболистов. К сожалению, они потом теряются. Пока не будет глобальной инфраструктуры, условий, то прогресс будет медленным и тяжелым», — приводит слова Тетрадзе Legalbet.

Также Тетрадзе отметил, что хорошая инфраструктура есть в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Источник: Legalbet
Омари Тетрадзе
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