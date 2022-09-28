Тиагу Силва осудил расистское поведение болельщиков во время товарищеского матча с Тунисом

Защитник «Челси» и сборной Бразилии Тиагу Силва отреагировал на проявление расизма в адрес нападающего Ришарлисона во время товарищеского матча с Тунисом (5:1).

«Обидно и тяжело видеть такое. Я не знаю, показывались ли на экранах подготовленные нами ролики против расизма. Но такие вещи продолжают происходить. К сожалению, мы ничего не можем изменить в менталитете людей. Я надеюсь, что общественность осознает, что это неприемлемо и что это осталось в прошлом. Мы должны измениться», — цитирует Le Parisien Силву.

Во время игры, проходившей во Франции, болельщики бросили в ноги Ришарлисону банан, когда футболист праздновал забитый гол на 19-й минуте.

Ранее Бразильская конфедерация футбола (CBF) осудила поведение фанатов во Франции.