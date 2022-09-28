Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

28 сентября, 10:17

Тиагу Силва осудил расистское поведение болельщиков во время товарищеского матча с Тунисом

Мария Гусева

Защитник «Челси» и сборной Бразилии Тиагу Силва отреагировал на проявление расизма в адрес нападающего Ришарлисона во время товарищеского матча с Тунисом (5:1).

«Обидно и тяжело видеть такое. Я не знаю, показывались ли на экранах подготовленные нами ролики против расизма. Но такие вещи продолжают происходить. К сожалению, мы ничего не можем изменить в менталитете людей. Я надеюсь, что общественность осознает, что это неприемлемо и что это осталось в прошлом. Мы должны измениться», — цитирует Le Parisien Силву.

Во время игры, проходившей во Франции, болельщики бросили в ноги Ришарлисону банан, когда футболист праздновал забитый гол на 19-й минуте.

Ранее Бразильская конфедерация футбола (CBF) осудила поведение фанатов во Франции.

Тиагу Силва
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Челси
Ришарлисон
1
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В нападающего сборной Бразилии Ришарлисона бросили банан во время товарищеского матча с Тунисом