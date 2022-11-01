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Сегодня, 15:09

Тихонов считает, что Дзюба не может заиграть в Турции, потому что он лентяй

Тихонов: «Дзюба — лентяй, поэтому он и не может заиграть в Турции»
Алина Савинова
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о карьерной ситуации форварда сборной России Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

«Дзюба — лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он и не может заиграть в Турции. Я еще до его отъезда говорил, что со своим отношением к тренировочному процессу он там играть не будет. В Турции совершенно другой футбол, там дурака валять никто не даст. Дзюбе тяжело справляться с этими нагрузками, этот темп не для него. Отстоять со своим ростом около штрафной соперника там не дадут, надо двигаться, бороться за мяч. Так что Артему нужно было вовремя закончить карьеру. Вернется ли Дзюба в РПЛ? А толку? Куда его взять-то?», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Дзюба перешел в турецкий «Адана Демирспор» летом 2022 года. Его соглашение с клубом подписано на один год с возможной пролонгацией еще на один сезон.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл в пяти матчах чемпионата Турции и отличился одним забитым голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tihonov-dzyuba-lentyaj-emu-nuzhno-by-lo-vovremya-zakonchit-kar-eru/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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