Тихонов считает, что Дзюба не может заиграть в Турции, потому что он лентяй

Тихонов: «Дзюба — лентяй, поэтому он и не может заиграть в Турции»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о карьерной ситуации форварда сборной России Артема Дзюбы в чемпионате Турции.

«Дзюба — лентяй, как и большинство российских футболистов. Поэтому он и не может заиграть в Турции. Я еще до его отъезда говорил, что со своим отношением к тренировочному процессу он там играть не будет. В Турции совершенно другой футбол, там дурака валять никто не даст. Дзюбе тяжело справляться с этими нагрузками, этот темп не для него. Отстоять со своим ростом около штрафной соперника там не дадут, надо двигаться, бороться за мяч. Так что Артему нужно было вовремя закончить карьеру. Вернется ли Дзюба в РПЛ? А толку? Куда его взять-то?», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Дзюба перешел в турецкий «Адана Демирспор» летом 2022 года. Его соглашение с клубом подписано на один год с возможной пролонгацией еще на один сезон.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл в пяти матчах чемпионата Турции и отличился одним забитым голом.