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24 сентября, 22:31

Тим Ховард заявил, что Гвардиола испортил мировой футбол

Владислав Маслов
Корреспондент
Тим Ховард.
Фото Global Look Press
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Экс-голкипер сборной США и «Эвертона» Тим Ховард призвал главного тренера американской национальной команды Маурисио Почеттино не внедрять в нее «тики-таку».

«Хосеп Гвардиола испортил футбол. Он заставил всех думать, что они могут играть в доминирующий футбол. Но это не так. Во всем мире только три команды могут делать это действительно хорошо», — сказал Ховард в эфире подкаста It's Called Soccer.

52-летний Почеттино возглавил сборную США в преддверии домашнего чемпионата мира 2026 года. Соорганизаторами турнира станут Канада и Мексика.

Маурисио Почеттино
Хосеп Гвардиола

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