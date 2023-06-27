Тимошенко рассказал о выступлении в Словакии

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко рассказал о выступлении в Словакии и отметил разницу в менталитете словаков с россиянами.

«Как я оказался в Словакии? Кто на меня вышел? Не знаю, кто это был. Наверное, какой-то агент. Он написал мне в соцсети на английском языке — попросил номер моего агента. Я ему скинул. Он поговорил с моим агентом, и мы сразу все обсудили. У них было конкретное предложение с контрактом, где было все прописано. Мы решили, что попробовать можно, ведь у меня был не такой возраст, в котором сложно вернуться в Россию. Понимали, что, если не попробовать сейчас, то потом может быть уже поздно. Когда я был в «Подбрезова», они еще не были в Высшей лиге Словакии, клуб играл на дивизион ниже. Когда я там выступал, у команды была задача выйти в Высшую лигу — мы ее выполнили. Уровень чемпионата меня там не сильно впечатлил — было больше борьбы, ударов. Пара команд, включая мою, пыталась играть в комбинационный футбол через пас, а 80% других коллективов просто били вперед. Там выходили огромные дядьки, бежали, били, толкались. Уровень футбола там был между нашей Второй и Первой лигами», — приводит слова Тимошенко Metaratings.ru.

24-летний нападающий выступал в Словакии за «Подбрезову» с августа 2021 года по февраль 2022.

В завершившемся сезоне 24-летний нападающий провел 30 матчей за «Родину» в ФНЛ, отметился 14 голами и 3 результативными передачами. Ранее футболист выступал в составе «Черноморца».