Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:17

Худяков провел первый «сухой» матч в чемпионате Австрии

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Штурм» на выезде разгромил «Тироль» в матче 16-го тура чемпионата Австрии — 3:0.

Ворота команды из Граца защищал российский голкипер Даниил Худяков. Он не пропустил ни одного гола и впервые в этом турнире отыграл на ноль.

Худяков летом перешел в «Штурм» после завершения контракта с «Локомотивом». 20-летний вратарь провел три матча за австрийскую команду. 27 ноября он также сохранил ворота «Штурма» в неприкосновенности в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

После 16 игр «Штурм» с 36 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Австрии.

Даниил Худяков
Футбол
ФК Тироль
ФК Штурм
Читайте также
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
Американский юрист оскорбил Тутберидзе на заседании ВАДА
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Международный день художника отметят 8 декабря
Указ императора Петра I подменили в Российском военно-историческом архиве
И.о. мэра Чернигова Ломако подал в отставку из-за угроз военной администрации
Сегодня
Вчера
Неделя