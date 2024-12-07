Худяков провел первый «сухой» матч в чемпионате Австрии

«Штурм» на выезде разгромил «Тироль» в матче 16-го тура чемпионата Австрии — 3:0.

Ворота команды из Граца защищал российский голкипер Даниил Худяков. Он не пропустил ни одного гола и впервые в этом турнире отыграл на ноль.

Худяков летом перешел в «Штурм» после завершения контракта с «Локомотивом». 20-летний вратарь провел три матча за австрийскую команду. 27 ноября он также сохранил ворота «Штурма» в неприкосновенности в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

После 16 игр «Штурм» с 36 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Австрии.