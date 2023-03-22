Точилин: «У Хайкина есть все задатки для перехода в более статусный клуб»

Российский тренер Александр Точилин отреагировал на возвращение вратаря Никиты Хайкина в «Буде-Глимт».

«Никита выбрал вариант, при котором он будет получать игровую практику. Хайкин уже заявил о себе в Европе, и, что касается дальнейшей карьеры, у него есть все задатки для перехода в более статусный чемпионат и более статусный клуб», — приводит «РБ Спорт» слова Точилина.

Также он предположил, почему Хайкин не получил шанса в Британии.

«Никита интегрирован в Европу с рождения, в Англии он лет с десяти. Думаю, нет никакого подвоха. Видимо, какие-то свои моменты, о которых Хайкин сам лучше ответит. Приезд в Россию в будущем? У него высокий уровень, и в России он мог бы также успешно выступать. Вопрос лишь в том, захочет ли он менять европейский футбол на российский», — добавил тренер.

27-летний Хайкин расторг контракт с «Бристоль Сити», в который перешел в январе этого года, заключил контракт с «Буде-Глимт» до лета 2026 года. За английский клуб голкипер не провел ни одного матча.