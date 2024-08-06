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Сегодня, 08:35

Кроос — о Роналду и Месси: «Они зависимы от успеха и решили не уходить на пике»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос прокомментировал решения Лионеля Месси и Криштиану Роналду продолжать карьеру.

37-летний Месси играет за «Интер Майами» в МЛС, а 39-летний Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».

«Они зависимы от успеха на протяжении всей своей карьеры. Это не остановить. И они решили не уходить на пике своей карьеры — как 95 процентов всех игроков — а наслаждаться футболом еще немного, и это хороший путь. И если их это устраивает, то все хорошо. Но также очевидно, что, например, Криштиану никогда не был таким, как в «Реале». Уверен, он и сам это знает», — приводит слова Крооса Bild.

34-летний Кроос завершил карьеру летом 2024 года. Его последним матчем стала игра 1/4 финала Евро-2024 Германия — Испания (1:2).

Источник: Bild
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Тони Кроос
Футбол
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