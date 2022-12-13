«Торонто» продлил контракт с Осорио

Полузащитник «Торонто» Джонатан Осорио подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 30-летним канадцем рассчитано на три года с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне Осорио повел 23 матча в МЛС, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.