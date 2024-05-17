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Тошич о возращении в ЦСКА после завершении карьеры: «Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять»

Тошич готов вернуться в ЦСКА по окончании карьеры игрока
Константин Белов
Корреспондент
Зоран Тошич.
Фото Александр ФЕДОРОВ, «СЭ»
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб после завершении карьеры.

«Если позвонит Гинер, даже не буду ничего уточнять. Только спрошу: «Евгений Леннорович, когда и в какой самолет мне садиться?» ЦСКА для меня — самая важная команда в карьере, много раз об этом говорил. Я очень-очень сильно люблю этот клуб. И был бы рад помочь ему в любом качестве», — сказал Тошич «СЭ».

Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 по август 2017 года. Он провел за армейцев 237 матчей, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.

Зоран Тошич. «После отъезда из России больше всего скучаю по зарплате». Тошич — о Гинере, Дзагоеве и мечте возглавить ЦСКА
Зоран Тошич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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