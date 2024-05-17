Тошич: «Мечтаю стать главным тренером ЦСКА»

Сегодня, 11:30
Полузащитник «Ламии» Зоран Тошич в интервью «СЭ» ответил на вопросы в блиц-формате.
— Любимое блюдо из русской кухни?
— Борщ.
— Три лучших футболиста, с которыми вы играли?
— Криштиану Роналду, Вагнер Лав и Саша Илич.
- По чему больше всего скучаете после отъезда из России?
— По зарплате, ха-ха! На самом деле очень скучаю по Москве — этот город стал для меня родным.
— Ваш самый сумасшедший партнер по команде?
— Понтус Вернблум. Никогда не встречал таких фанатиков своего дела! Лидерских качеств, как у него, больше ни у кого нет. Саша Зделар на него похож, но Понтус — особенный.
— ЦСКА или «Партизан»?
— Сложный вопрос, выберу оба варианта.
— О чем вы мечтаете?
— Стать главным тренером ЦСКА.
Тошич выступал за ЦСКА с июля 2010 по август 2017 года. Он провел за армейцев 237 матчей, забил 47 голов и отдал 41 голевую передачу.