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Сегодня, 19:13

Тошич: «Есть предложения от Греции, Сербии и Казахстана, но они меня не устраивают»

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Сербский полузащитник Зоран Тошич заявил, что у него есть предложения от клубов Греции, Сербии и Казахстана.

— Конечно, я все еще думаю о продолжении карьеры, но все зависит от предложений, команды. Пока я нахожусь в Сербии, работаю индивидуально, жду. Если команда будет интересна мне, то продолжу карьеру, если нет, то будем думать о следующем шаге. Сейчас у меня есть предложения, но я пока не определился.

Это Греция, Сербия, Казахстан, но пока нет предложений, которые меня бы устраивали, поэтому я еще не принял решения. У меня нет дедлайна, трансферное окно открыто, поэтому не тороплюсь. У меня хорошее здоровье, желание играть есть, но только если будет команда, которая интересна мне и моей семье, — приводит слова Тошича ТАСС.

Последним клубом футболиста была греческая «Ламия», за которую он выступал с 2023 года. С 2010 по 2017 год Тошич играл в ЦСКА, вместе с которым стал трехкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Источник: ТАСС
Зоран Тошич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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