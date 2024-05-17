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Сегодня, 12:00

Тошич считает, что уровень российского футбола начал падать в 2018 году

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне российского футбола после отстранения от международных турниров.

— Весной Россия разгромила Сербию в товарищеском матче. Смотрели?

— Конечно. В первые 20 минут Сербия очень хорошо выглядела, создала несколько отличных моментов. Но в эпизоде с удалением Гайича, на мой взгляд, судья переборщил — слишком строгое наказание. Счет был бы другим, останься команды в равных составах. Но не хочу преуменьшать заслугу молодых российских игроков.

— Согласны с мнением, что в последние годы уровень российского футбола падает?

— По-моему, это началось не в последнее время, а еще в 2018 году, когда завершился чемпионат мира. Опять же, можно сравнить состав ЦСКА тогда и сейчас. Две разные команды! Чемпионат-то сильный и интересный, слежу на за ним. Но раньше было семь-восемь клубов, которые претендовали на чемпионство: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Анжи», «Рубин». Сейчас такого нет, — сказал Тошич «СЭ».

Российские сборные и клубы отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Зоран Тошич. «После отъезда из России больше всего скучаю по зарплате». Тошич — о Гинере, Дзагоеве и мечте возглавить ЦСКА

Зоран Тошич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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