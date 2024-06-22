Тошич заявил, что в России готов выступать только за ЦСКА

Полузащитник греческой «Ламии» Зоран Тошич рассказал, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в ЦСКА.

Сербский футболист выступал за армейцев с 2010 по 2017 год. Вместе с московской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Я пока не завершаю профессиональную карьеру, планирую еще поиграть. В России я не буду играть ни за один клуб, кроме ЦСКА. Предложения от других команд даже рассматривать не буду. ЦСКА для меня как дом, я предан этой команде. Хотел бы завершить карьеру в красно-синем клубе», — цитирует Тошича «РБ Спорт».

В «Ламию» 37-летний полузащитник перебрался в 2023 году из «Тобола». В минувшем сезоне он провел 31 матч за греческую команду во всех турнирах, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами.