Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 18:02

Тошич заявил, что в России готов выступать только за ЦСКА

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник греческой «Ламии» Зоран Тошич рассказал, что хотел бы завершить профессиональную карьеру в ЦСКА.

Сербский футболист выступал за армейцев с 2010 по 2017 год. Вместе с московской командой он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Я пока не завершаю профессиональную карьеру, планирую еще поиграть. В России я не буду играть ни за один клуб, кроме ЦСКА. Предложения от других команд даже рассматривать не буду. ЦСКА для меня как дом, я предан этой команде. Хотел бы завершить карьеру в красно-синем клубе», — цитирует Тошича «РБ Спорт».

В «Ламию» 37-летний полузащитник перебрался в 2023 году из «Тобола». В минувшем сезоне он провел 31 матч за греческую команду во всех турнирах, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Зоран Тошич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Умер первый боец в истории UFC — 180-килограммовый сумоист Тейла Тули
Макдэвид на набрал очков в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Фалькао стал игроком колумбийского «Мильонариоса»

Бердыевым стал главным тренером азербайджанского «Турана»