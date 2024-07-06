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Сегодня, 20:08

Тренер «Ариса» оценил состояние Кокорина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о кондициях российского нападающего команды Александра Кокорина.

«В каком состоянии Кокорин? В отличном. То, о чем я говорил и что желал, сейчас в нем и вижу. Он показывает страсть, самоотдачу, ментальную свободу. Вижу, что он получает удовольствие. Я этого от него и ждал», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

33-летний россиянин на постоянной основе перешел в «Арис» этим летом. Ранее он с 2022 года выступал за кипрский клуб на правах аренды.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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