Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:16

Тренер «Ариса» Шпилевский ответил на вопрос о возможности продолжить карьеру в России

Telegram Дзен

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о возможности продолжить тренерскую карьеру в России.

«Динамо» в прошлом году мною интересовалось. Если когда-нибудь буду им еще интересен и мне будет интересен этот чемпионат, то буду рад «Динамо». Но сейчас хочу развиваться только в Европе, мериться с лучшими специалистами из топ-клубов», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Арис» занял четвертое место в таблице чемпионата Кипра. В составе команды из Лимасола выступает российский нападающий Александр Кокорин, забивший девять голов в минувшем розыгрыше турнира.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Динамо (Москва)
Алексей Шпилевский
1
0
Читайте также
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
«Ювентус» подписал Дугласа Луиса и его девушку Алишу Леманн
Москалькова попросила Киев проверить данные об убийстве военнопленного из России
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
В ФК «Сокол» объяснили решение продать команду через «Авито»
Лихачев сообщил об аресте США идущих на проект АЭС «Аккую» в Турции денег
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Главный тренер «Ариса» Шпилевский рассказал, что его приглашали работать в европейский клуб