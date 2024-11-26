Тренер «Ариса» Шпилевский рассказал о будущем Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский ответил на вопрос, был ли минувшим летом интерес к российскому форварду Александру Кокорину.

«Не думаю, что Кокорин сейчас готов куда-то уехать. Я чувствую, что головой, душой и сердцем он сейчас в «Арисе», — приводит слова Шпилевского Metaratings.ru.

С 2022 года Кокорин играет за кипрский клуб. В этом сезоне он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. По оценке Transfermarkt, стоимость 33-летнего нападающего составляет 750 тысяч евро.