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14 октября, 20:15

Тренер «Ариса» Шпилевский сообщил, что Кокорин восстановился после травмы

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего команды Александра Кокорина.

«У Александра все отлично, он восстановился после травмы. Вчера Кокорин принял участие в товарищеском матче, провел на поле 70 минут и забил два гола. Он тренируется в общей группе без ограничений и готовится к следующему матчу чемпионата», — сказал Шпилевский «СЭ».

Кокорин получил травму 30 августа во время матча против «Омонии» (1:0) в чемпионате Кипра.

В текущем сезоне 33-летний россиянин провел 2 матча и забил 1 гол.

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский

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