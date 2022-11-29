Тренер «Ариса» сообщил, что перед игрой с «Пафосом» Кокорин пропустил 10 дней из-за травмы

Сегодня, 16:16
Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о нынешнем состоянии нападающего команды Александра Кокорина.
28 ноября россиянин забил гол в ворота «Пафоса» (2:2) в рамках 12-го тура чемпионата Кипра.
«Провели очень хороший матч, полностью переиграли соперника. Поэтому ничья для нас — это проигрыш, мы должны были выигрывать. Исход решили две индивидуальные ошибки. Очень печально, ребята отдали много сил.
Вчера Саня Кокорин провел один из лучших матчей, хотя до этого несколько дней не тренировался из-за старой микротравмы, пропустил 10 дней. Из-за этого вчера его не хватило на весь матч, хотя мы хотели бы, чтобы он провел все 90 минут. Сейчас он гораздо лучше по сравнению с тем периодом, когда он приехал. Он физически лучше готов, его телосложение улучшилось», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
Кокорин выступает за «Арис» на условиях аренды с начала сезона. Права на игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».
Всего он провел за кипрский клуб 10 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
|И
|М
|О
|1
|Эквадор
|2
|3-1
|4
|2
|Нидерланды
|2
|3-1
|4
|3
|Сенегал
|2
|3-3
|3
|4
|Катар
|2
|1-5
|0
|И
|М
|О
|1
|Польша
|2
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|3-2
|3
|3
|Сауд. Аравия
|2
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0-2
|1
|И
|М
|О
|1
|Испания
|2
|8-1
|4
|2
|Япония
|2
|2-2
|3
|3
|Коста-Рика
|2
|1-7
|3
|4
|Германия
|2
|2-3
|1
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.25 X 6.90 П2 12.5
|
-
-
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.20 П2 3.10
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
|
-
-
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.10 X 3.50 П2 2.02
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
-
-
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 6.40 X 4.50 П2 1.55
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.20 X 4.40 П2 1.48
|
-
-
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.70 X 4.30 П2 1.72
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
|
-
-
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
|
-
-
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
|
-
-
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.20 П2 1.28
|
-
-
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
|
-
-
|М
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|3
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (1)
|
|
Коди Гакпо
Нидерланды
|2
|2
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|2
|4 (3 + 1)
|
|
Бруну Фернандеш
Португалия
|2
|4 (2 + 2)
|
|
Эннер Валенсия
Эквадор
|2
|3 (3 + 0)